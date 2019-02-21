#5 Scorpion

xinput1_3_x32.zip (40.46 КБ) 273 скачивания

xinput1_3_x64.zip (47.98 КБ) 1236 скачиваний

Скопируйте файл в папку той программы, которая запрашивает данную DLL библиотеку. Например: C:\Program Files\Postal2. Если это не поможет, вам нужно скопировать данный DLL файл в системную директорию. По умолчанию это: C:\Windows\System (Windows 95/98/Me)

C:\WINNT\System32 (Windows NT/2000)

C:\Windows\System32 (Windows XP, Vista, 7, win 8)

Если вы используете 64-битную версию Windows, то файл также нужно скопировать и в C:\Windows\SysWOW64\.

Нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш Win+R (две клавиши одновременно);

Напишите «CMD» без кавычек и нажмите Enter;

Напишите «regsvr32 <filename>.dll» без кавычек и нажмите Enter. При этом <filename> - это имя вашей библиотеки. Например: regsvr32 Window.dll.

Убедитесь что xinput1_3.dll присутствует в папке C:\WINDOWS\system32, потом Пуск -> cmd -> regsvr32 xinput1_3.dllЕсли файл повреждён или не найден, скопируйте его вручную из архиваЕсли не поможет - переустановите WINDOWS (чистою без интегрированного по)Если данный файл уже есть в директории, сделайте его копию в другом месте, а затем замените его новым при копировании.Перезагрузите компьютер.Если проблема не исчезла, вам необходимо зарегистрировать загруженную DLL библиотеку. Для этого: