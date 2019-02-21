Не запускается игра на РС. отсутствует XINPUT1_3.dll
Помощь и решение различных проблем технического характера ГТА 5.
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7 сообщений • Страница 1 из 1
Сообщение
-
- Anonymous
Такая тема, посоны, установил гта, запускаю, а вместо игры окошко вылезает "C:/Windows/system32/XINPUT1_3.dll либо не предназначен для выполнения под управлением Windows или содержит ошибку"
Что делать?
Windows 7, 64-разрядная.
Процессор Intel core i7 cpu 920 2,67GHz
DirectX 11
NVIDIA GeForce 9800 GT
Что делать?
Windows 7, 64-разрядная.
Процессор Intel core i7 cpu 920 2,67GHz
DirectX 11
NVIDIA GeForce 9800 GT
vyhuhol
-
Не в сети
Rinoks
- Гангстер
У тебя 64-х битная разрядная система? И попробуй обновить DirectX.vyhuhol писал(а):Что делать?
Rinoks
-
Не в сети
Rick
- Продвинутый
vyhuhol
Обнови драйвера на видеокарту и DirectX
Обнови драйвера на видеокарту и DirectX
Rick
-
- Anonymous
Я их уже обновлял, результата ноль
vyhuhol
-
Не в сети
Scorpion
- Администратор
Убедитесь что xinput1_3.dll присутствует в папке C:\WINDOWS\system32, потом Пуск -> cmd -> regsvr32 xinput1_3.dll
Если файл повреждён или не найден, скопируйте его вручную из архива
Если не поможет - переустановите WINDOWS (чистою без интегрированного по)
Скачать XINPUT1_3.dll
Инструкции по установке:
Перезагрузите компьютер.
Если проблема не исчезла, вам необходимо зарегистрировать загруженную DLL библиотеку. Для этого:
Если файл повреждён или не найден, скопируйте его вручную из архива
Если не поможет - переустановите WINDOWS (чистою без интегрированного по)
Скачать XINPUT1_3.dll
Инструкции по установке:
- Скопируйте файл в папку той программы, которая запрашивает данную DLL библиотеку. Например: C:\Program Files\Postal2.
- Если это не поможет, вам нужно скопировать данный DLL файл в системную директорию. По умолчанию это:
- C:\Windows\System (Windows 95/98/Me)
- C:\WINNT\System32 (Windows NT/2000)
- C:\Windows\System32 (Windows XP, Vista, 7, win 8)
- Если вы используете 64-битную версию Windows, то файл также нужно скопировать и в C:\Windows\SysWOW64\.
Перезагрузите компьютер.
Если проблема не исчезла, вам необходимо зарегистрировать загруженную DLL библиотеку. Для этого:
- Нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш Win+R (две клавиши одновременно);
- Напишите «CMD» без кавычек и нажмите Enter;
- Напишите «regsvr32 <filename>.dll» без кавычек и нажмите Enter. При этом <filename> - это имя вашей библиотеки. Например: regsvr32 Window.dll.
Scorpion
-
- Anonymous
Rapan
-
Не в сети
Странник
- V.I.P. User
Переустановка форточки самый бестолковый совет
Видеокарта слабовата для игры и чисто из своего опыта могу сказать что обновление драйверов ничего хорошего не приносит наоборот появляются проблемы.
Какая версия игры возможно стоит переустановить или заменить на другую. у механиков все отлично работает, а вот хатабовская с глюками да еще с какими.....
Видеокарта слабовата для игры и чисто из своего опыта могу сказать что обновление драйверов ничего хорошего не приносит наоборот появляются проблемы.
Какая версия игры возможно стоит переустановить или заменить на другую. у механиков все отлично работает, а вот хатабовская с глюками да еще с какими.....
Странник
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7 сообщений • Страница 1 из 1
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