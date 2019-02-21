Не запускается игра на РС. отсутствует XINPUT1_3.dll

Помощь и решение различных проблем технического характера ГТА 5.
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vyhuhol
Автор темы
Anonymous

#1 vyhuhol

Такая тема, посоны, установил гта, запускаю, а вместо игры окошко вылезает "C:/Windows/system32/XINPUT1_3.dll либо не предназначен для выполнения под управлением Windows или содержит ошибку"
Что делать?

Windows 7, 64-разрядная.
Процессор Intel core i7 cpu 920 2,67GHz
DirectX 11
NVIDIA GeForce 9800 GT
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Rinoks
Гангстер
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        Зарегистрирован: 15 ноя 2011, 13:42
        Награды: 3

#2 Rinoks

vyhuhol писал(а):Что делать?
У тебя 64-х битная разрядная система? И попробуй обновить DirectX.
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Rick
Продвинутый
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        Зарегистрирован: 25 авг 2014, 16:52
        Награды: 1
        Откуда: Эстония

#3 Rick

vyhuhol
Обнови драйвера на видеокарту и DirectX
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vyhuhol
Автор темы
Anonymous

#4 vyhuhol

Я их уже обновлял, результата ноль
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Scorpion
Администратор
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        Зарегистрирован: 03 окт 2010, 20:00
        Награды: 1

#5 Scorpion

Убедитесь что xinput1_3.dll присутствует в папке C:\WINDOWS\system32, потом Пуск -> cmd -> regsvr32 xinput1_3.dll
Если файл повреждён или не найден, скопируйте его вручную из архива
Если не поможет - переустановите WINDOWS (чистою без интегрированного по)

Скачать XINPUT1_3.dll
xinput1_3_x32.zip
(40.46 КБ) 273 скачивания
xinput1_3_x64.zip
(47.98 КБ) 1236 скачиваний

Инструкции по установке:
  1. Скопируйте файл в папку той программы, которая запрашивает данную DLL библиотеку. Например: C:\Program Files\Postal2.
  2. Если это не поможет, вам нужно скопировать данный DLL файл в системную директорию. По умолчанию это:
    • C:\Windows\System (Windows 95/98/Me)
    • C:\WINNT\System32 (Windows NT/2000)
    • C:\Windows\System32 (Windows XP, Vista, 7, win 8)
    • Если вы используете 64-битную версию Windows, то файл также нужно скопировать и в C:\Windows\SysWOW64\.
Если данный файл уже есть в директории, сделайте его копию в другом месте, а затем замените его новым при копировании.
Перезагрузите компьютер.

Если проблема не исчезла, вам необходимо зарегистрировать загруженную DLL библиотеку. Для этого:
  • Нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш Win+R (две клавиши одновременно);
  • Напишите «CMD» без кавычек и нажмите Enter;
  • Напишите «regsvr32 <filename>.dll» без кавычек и нажмите Enter. При этом <filename> - это имя вашей библиотеки. Например: regsvr32 Window.dll.
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Rapan
Автор темы
Anonymous

#6 Rapan

Может дело в dll? vcruntime140.dll
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Странник
V.I.P. User
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      • Сообщения: 626
        Зарегистрирован: 23 июл 2012, 20:57
        Награды: 12
        Откуда: Россия

#7 Странник

Переустановка форточки самый бестолковый совет :D :D :D
Видеокарта слабовата для игры и чисто из своего опыта могу сказать что обновление драйверов ничего хорошего не приносит наоборот появляются проблемы.

Какая версия игры возможно стоит переустановить или заменить на другую. у механиков все отлично работает, а вот хатабовская с глюками да еще с какими.....
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